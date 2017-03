Juventus, Maradona esalta Dybala: "E' il migliore. A Higuain mancano..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

30/03/2017 13:21

JUVENTUS MARADONA DYBALA / Se si discute tanto della mancata convocazione di Icardi con l'Argentina, che molti tifosi vorrebbero veder congedare Higuain (date le tante finali perse), così da lasciar posto alla punta dell'Inter, nessun reale dubbio c'è mai stato su Dybala. Il fenomeno ex Palermo e oggi sempre al centro delle ultime news Juve.

Lo adorano i tifosi bianconeri e quelli dell'albiceleste, anche perché Dybala è in grado di regalare giocate incredibili, mantenendo un'elevata costanza qualitativa per tutta la gara, per poi accendersi improvvisamente, alzando ulteriormente l'asticella della sua prestazione. Non a caso Real Madrid e Barcellona hanno messo gli occhi su di lui, con la Juve che mira a prolungare il suo contratto.

Intervistato da 'TyC Sports', Diego Armando Maradona ha voluto conferire all'attaccante bianconero il suo ennesimo attestato di stima. Il 'Pibe de Oro' non si è risparmiata negli apprezzamenti, definendo Dybala un vero e proprio fenomeno.

Juventus, Maradona esalta Dybala: "Meglio di Higuain"

Il Palermo ha avuto coraggio nel prelevare Dybala dalla serie B argentina, mostrando ancora una volta la bontà dei propri osservatori. Anche Maradona però ammette di seguirlo da tempo ormai. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "E' da tempo ormai che lo osservo, fin da quando a diciotto anni giocava nell'Instituto. Ora non deve fare altro che disputare più gare possibili. Di certo sfonderà, perché è un fenomeno. A volte però pretende di far certe cose molto più velocemente rispetto a quanto richieda il calcio italiano. Deve prendere confidenza con un certo modo di far calcio. Migliorerà ancora, basta lasciargli il tempo necessario".

HIGUAIN - "Dybala è in quel gruppo con Messi, Aguero e Higuain. Diciamo anche che è di gran lunga il migliore. Con lui in campo l'Argentina ha le idee più chiare su ciò che bisogna fare. Gli altri sono grandi giocatori. Va detto inoltre che Dybala e Messi hanno piedi che Higuain non possiede. Proprio per questo dico che Higuain continuerà di certo a segnare ma Dybala continuerà a crescere".