Borussia Dortmund, UFFICIALE: Dahoud ha firmato

30/03/2017 13:22

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND DAHOUD / Dahoud era un obiettivo di mercato dichiarato della Juventus. I bianconeri però vedono sfumare il centrocampista siriano naturalizzato tedesco. Il Borussia Dortmund ha infatti annunciato, sul proprio sito ufficiale, di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento del giocatore in giallonero fino al 2022. Il centrocampista era in scadenza di contratto a giugno 2018 con il Borussia Monchengladbach, che a sua volta ha confermato il trasferimento sul proprio profilo Twitter.

N.L.C.