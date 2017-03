Napoli-Juve, torna Higuain e la città lo aspetta tra sfottò e contestazioni

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

30/03/2017 13:15

NAPOLI JUVE ATTESA HIGUAIN / Un'intera città a parlarne, tutta Napoli in fibrillazione. Napoli-Juventus è da sempre una partita delicata, attesissima dai tifosi di entrambe le formazioni. Uno di quei confronti che ha fatto la storia sempre, anche quando non assegnava posizioni alte della classifica, in campo come fuori, tra risultati importanti e colpi di calciomercato. Figurarsi oggi, con i confronti che saranno addirittura due tra campionato e Coppa Italia.

Tutto e il contrario di tutto, questo ci si deve aspettare dalla doppia sfida del San Paolo di domenica e mercoledi; la Juve per mettere una seria ipoteca sul campionato e prendersi la finale di Coppa. Il Napoli per restare aggrappato alla Roma e ribaltare le gerarchie nel trofeo nazionale, rimontando il 3-1 dell'andata.

Higuain, prima volta da avversario

Ma per questa volta Napoli-Juventus avrà anche un fattore in più, quello che risponde al nome di Gonzalo Higuain. L'argentino, dopo tre anni e tanti record all'ombra del Vesuvio, ha scelto la maglia bianconera la scorsa estate ed ha già segnato ai suoi ex compagni proprio in campionato. Fin da fine luglio, quando è sbarcato a Vinovo e ha infiammato il calciomercato Napoli e le news Napoli i suoi ex tifosi non aspettano altro che poterlo "riabbracciare" a Fuorigrotta: da una parte quelli pronti a rinfacciargli tutto, dall'altra quelli che fingeranno di non ricordarsi delle gioie vissute insieme, come ex amanti di una storia che non c'è più.

Di sicuro c'è che Napoli non aspetta altro: tutti in città ne parlano, dalle aule delle Università ai bar, davanti ad un caffé, tutti pronti a vendere cara la pelle alla Vecchia Signora.

Al centro sono rispuntati gli antichi sfottò: dal manichino con la maglia bianconera e numero 71 sulle spalle fino alla carta igienica con faccia del Pipita da "usare nei momenti di difficoltà assoluta".

Tra esagerazione e sfottò, la Juve che ha scelto il solito albergo lontano dal centro per la permanenza a Napoli, non avrà i propri tifosi al seguito: trasferta vietata, esattamente come fu per i tifosi napoletani all'andata.

La vera sconfitta per entrambe e per il calcio italiano.