Calciomercato Juventus, insidia top per James Rodriguez

30/03/2017 13:08

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO JAMES RODRIGUEZ / L'esperienza di James Rodriguez al Real Madrid vive di troppi alti e bassi, specialmente da quando l'allenatore dei 'blancos' è Zidane. Secondo 'Don Balon', il colombiano vorrebbe lasciare il Bernabeu per cedere alle lusinghe del Bayern Monaco. In Baviera, ritroverebbe il suo vecchio allenatore Ancelotti che sarebbe felicissimo di averlo di nuovo con sé. Ma Florentino Perez non lo lascerà partire per offerte inferiori ai 60 milioni di euro. Una cifra che potrebbe anche spaventare i tedeschi. L'ex Monaco di recente è stato accostato anche alla Juventus, mentre nei mesi scorsi si è parlato soprattutto di Inter.

N.L.C.