SONDAGGIO CM.IT - Juventus, i tifosi hanno scelto il sostituto di Pjaca

30/03/2017 12:57

CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA / Il grave infortunio rimediato da Marko Pjaca costringere la Juventus a tornare sul mercato la prossima estate alla ricerca di un altro esterno d'attacco. Il croato, infatti, dovrà restare ai box almeno 6 mesi, con il rischio di rivederlo in campo soltanto a dicembre. Per la maggioranza relativa (31%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it, la dirigenza bianconera dovrebbe puntare su Alexis Sanchez dell'Arsenal per rimpiazzarlo. Il cileno è seguito a brevissima distanza nelle preferenze da Douglas Costa del Bayern Monaco (29%) e da Federico Bernardeschi della Fiorentina (28%). Staccato invece Domenico Berardi del Sassuolo (13%), forse per la sua palesata fede interista.

M.R.