VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 30a giornata: consigli e top 11

31/03/2017 13:30

FANTACALCIO SERIE A 30 GIORNATA / Torna il Fantacalcio. Dopo la pausa per le nazionali, vissuta come un incubo per tutti i fantallenatori, la serie A scende in campo per la 30a giornata. Il turno avrà inizio sabato con la sfida del 'Mapei Stadium' tra Sassuolo-Lazio e prosegue con Roma-Empoli. La domenica si apre con il match dell'ora di pranzo tra Torino e Udinese e si prosegue con le sfide delle ore 15.00: Chievo-Crotone, Fiorentina-Bologna, Genoa-Atalanta, Palermo-Cagliari e Pescara-Milan. Il posticipo serale mette di fronte Napoli e Juventus, in uno dei match più attesi della stagione. Per la felicità di tutti i fantallenatori la 30a giornata si chiuderà solo lunedì con Inter-Sampdoria. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 30a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 29a giornata Serie A

3-4-3: Szczesny, D'Ambrosio, Astori, Caldara, Nainggolan, Birsa, Milinkovic-Savic, Perisc, Belotti, Dzeko, Bacca

Sassuolo-Lazio sabato ore 18.00

CHI SCHIERARE: Pellegrini-Immobile: le Nazionali hanno restituito due calciatori davvero in forma. Affiancategli Matri e Milinkovic-Savic

CHI EVITARE: Peluso: da centrale non convince. Turno di riposo per de Vrij: condizioni non ottimali e il derby è alle porte.

FATTORE BONUS: Lirola-Hoedt: spazio ai giovani... difensori. Assist per il primo, gol per l'olandese

Roma-Empoli sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Salah-Perotti: riposati e tirati a lucido. Sono pronti a stupire. Maccarone: l'esperienza che può sorprendere

CHI EVITARE: Bruno Peres: annata no, il fantagiocatore di Torino non c'è più. Giornata complicata per tutta la difesa dell'Empoli.

FATTORE BONUS: Paredes: le chiavi del centrocampo sono sue. Occhio al gol dell'ex. El Kaddouri: tra le linee potrebbe stupirci

Torino-Udinese domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Belotti non si consiglia più. Si mette e basta. Ok anche Baselli e Iago Falque. Tra gli avversari c'è super Janko

CHI EVITARE: Barreca: Molinaro incalza e Widmer-De Paul sono brutti clienti. Scuffet: il Toro in casa si scatena, lasciatelo fuori

FATTORE BONUS: Maxi Lopez: arriva la Primavera e anche lui vuole alzare la cresta. Jolly Matos: senza Thereau avrà qualche minuto in più

Chievo-Crotone domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Sorrentino-Birsa: due certezze a maggior ragione contro i calabresi. Stoian: il gol dell'ex ci piace sempre.

CHI EVITARE: Frey a sinistra ci convince poco. Barberis out: a meno che non siate disperati.

FATTORE BONUS: Pellissier: è in ballottaggio ma puntiamo sulla sua voglia di continuare a stupire. Ferrari: torna in gol da corner?

Fiorentina-Bologna domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Kalinic è una costante. Saponara si sta prendendo la scena. Verdi-Dzemaili: le certezze di Donadoni

CHI EVITARE: Tomovic: il malus è sempre dietro l'angolo. Krejci: Di Francesco incalza e il gol è sempre più una Chimera.

FATTORE BONUS: Bernardeschi: è a rischio per infortunio ma può stupirci. Aspettatelo fino alla fine. Viviani: un cecchino su punizione.

Genoa-Atalanta domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Simeone dentro e preghiamo assieme. Petagna motivato anche dalla Nazionale: da +3?

CHI EVITARE: In mezzo al campo occhio agli scontri... ed ai cartellini gialli per entrambe.

FATTORE BONUS: Interessante Laxalt nella difesa a 4. Spinazzola-Gomez sempreverdi in chiave bonus.

Palermo-Cagliari domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Nestorovski in casa piace molto. Borriello-Sau da seguire davanti.

CHI EVITARE: Cionek-Goldaniga: attenzione al malus. Rafael rischia.

FATTORE BONUS: Sallai un profilo ok. Isla sulla corsia per gli assist.

Pescara-Milan domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Difficile, ma si può puntare sul talento di Caprari. Bacca subito in campo.

CHI EVITARE: Difesa abruzzese spesso in crisi. Romagnoli? Stavolta facciamo passo.

FATTORE BONUS: Memushaj arruolabile. Deulofeu è rapido, forse troppo per la retroguardia.

Napoli-Juventus domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Mertens vs Higuain, ci si gioca anche il titolo di capocannoniere.

CHI EVITARE: Pavoletti-Milik ancora fuori. Mandzukic a rischio, ma il forfait non è certo.

FATTORE BONUS: Hamsik c'è e si schiera. Bonucci su palla inattiva è sempre un'arma.

Inter-Sampdoria lunedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Icardi assolutamente sì, Banega più di Joao Mario. Antenne puntate su Schick.

CHI EVITARE: Medel potrebbe rimanere fuori. Muriel è ko: non lo schierate.

FATTORE BONUS: Candreva-Perisic due sicurezze. Anche Fernandes è una soluzione.