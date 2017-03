Napoli-Juventus, Allegri punta sul "rigenerato" Khedira per espugnare il San Paolo

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

30/03/2017 12:29

NAPOLI JUVENTUS KHEDIRA / Rigenerato. Massimiliano Allegri può sorridere per avere pienamente recuperato Sami Khedira. Il centrocampista tedesco si era infortunato proprio con la maglia della Germania, ma ormai il piccolo fastidio muscolare è alle spalle. Recuperato in extremis dallo staff medico, ha giocato novanta minuti con la fascia da capitano nella roboante vittoria contro l'Azerbaijan per 4-1. Un buon test che ha offerto sensazioni positive e la consapevolezza di essere tornato al top della forma. Lo stesso giocatore bianconero lo ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la nazionale azera: “Mi sento al meglio fisicamente, ci sono stati altri momenti in cui le cose sono andate così bene, ma ora, grazie all’esperienza acquisita negli anni, ho trovato la maniera più efficace per restare in piena forma.”

Sami sarà fondamentale per le sfide di Campionato e coppa Italia

La Juventus riparte da uno dei colpi più importanti delle ultime sessioni di calciomercato, Sami Khedira, per un aprile decisivo per gli obiettivi stagionali. Dopo la doppia sfida contro il Napoli, i bianconeri sono attesi dalle due partite di Champions League contro il Barcellona e Allegri ha bisogno dell'esperienza e la qualità di Khedira. Una nota positiva che fa dimenticare per un attimo l'infortunio di Marko Pjaca. Come riportato dalle ultime news Juve, il croato ha chiuso anzitempo la stagione per la rottura del crociato e la lesione di menisco e collaterale. Problemi anche per Paulo Dybala, da recuperare fisicamente in vista del San Paolo. L'argentino si era infortunato nella sfida di campionato contro la Sampdoria ma aveva comunque risposto alla convocazione dell'Albiceleste, senza però mai scendere in campo nelle sfide contro Cile e Bolivia. Non al top della forma dunque, ma sarà difficile rinunciare al suo talento.