Calciomercato Juventus, il Monaco chiede una cifra SHOCK per Mbappé

30/03/2017 12:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE' / Kylian Mbappé è gia uno dei 'crack' del calcio mondiale. A soli 18 anni, ha impressionato gli addetti ai lavori e attirato su di sé le attenzioni dei top club. Il giovane francese ha fatto sapere di non sentirsi pronto per squadre blasonate come il Real Madrid, ma i madrileni, a quanto pare, non molleranno. Secondo il 'Sun', la risposta del Monaco non si è fatta attendere: per acquistarlo serviranno 130 milioni di euro. Una cifra che pare fuori mercato e che spingerà, probabilmente, la Juventus a desistere.

N.L.C.