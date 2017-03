Napoli, la carica dei centomila per sfidare la Juventus

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

30/03/2017 19:08

NAPOLI-JUVENTUS TIFOSI / È l'acerrimo nemico da sempre e quest'anno la sfida è ancora più accesa dopo il tradimento di calciomercato firmato Gonzalo Higuain. Tutta Napoli attende con fermento la Juventus, in una quattro giorni decisiva per la stagione degli azzurri. Da una parte la possibilità di dimostrare di essere l'unica vera rivale dei bianconeri, dall'altra l'occasione di poter puntare ad un trofeo. Il Napoli e Napoli ci credono e per le due partite ravvicinate è previsto il tutto esaurito. Con il settore ospiti chiuso per motivi di ordine pubblico, le presenze al San Paolo toccheranno complessivamente quota centomila. Un vero e proprio muro azzurro per accogliere il Pipita, alla sua prima da avversario nello stadio che ha fatto da scenario al suo record di gol in serie A

Napoli-Juventus, la vittoria di De Laurentiis e l'accoglienza per Higuain

A prescindere dal risultato sul campo, però c'è già un vincitore. Aurelio De Laurentiis incasserà 3 milioni "grazie'' all'odiata Juventus. Un occhio al bilancio e un altro al futuro della società con l'indiscrezione che parla di contatti con Abodi per un ruolo da dirigente. Nel frattempo Maurizio Sarri pensa al campo e crede nella doppia impresa grazie anche al calore del pubblico. Quest'anno però il rendimento casalingo ha deluso le attese. Due sconfitte e tre pareggi tra le mura del San Paolo hanno costruito il distacco dalla Juventus. Un vero paradosso se si guarda al bilancio in trasferta; la squadra azzurra è quella che ha ottenuto più punti di tutte. Ora la missione Juventus contro l'ex idolo, l'uomo dei record delle 36 reti. C'è curiosità per capire come verrà accolto realmente Gonzalo Higuain. Le news Napoli hanno individuato tre correnti di pensiero. C'è chi vuole ignorarlo per trasmettere il maggior disprezzo possibile; chi vorrebbe ringraziarlo per quanto fatto all'ombra del Vesuvio e chi invece ha deciso di fischiarlo e di dedicargli "O' Pernacchio". Prendendo spunto dalla lezione di Eduardo De Filippo, nel film l'Oro di Napoli, i tifosi azzurri stanno organizzando su Facebook un'accoglienza davvero particolare. Ci sarà la prima pernacchia da record di uno studio? Staremo a vedere.