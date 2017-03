Milan, numeri da campione per Deulofeu: ha già battuto gli altri attaccanti

30/03/2017 12:07

MILAN DEULOFEU / Ancora un gran colpo di Galliani a gennaio, riuscendo a portare a Milano un talento come Gerard Deulofeu. I tifosi del Milan lo adorano già e lui ha ringraziato il club e Montella per la chance ricevuta, dal momento che gli ha dato la possibilità di giocare con la Spagna e mettersi ancora in mostra.

Tra le parti si sta dunque creando un forte rapporto, anche se questo potrebbe non bastare per trattenerlo anche nella prossima stagione. La nuova dirigenza cinese dovrà di certo lottare per tutelare questo gioiello della rosa di Montella che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ha già fatto registrare numeri impressionanti. In poco più di due mesi infatti ha già realizzato 253 passaggi, ovvero il doppio rispetto alla media degli altri attaccanti. A questi si aggiungono ben 18 occasioni da rete create in 9 gare. Un vero e proprio valore aggiunto.

L.I.