Closing Milan, UFFICIALE la convocazione dell'Assemblea: cambierà anche lo statuto

Matteo Bellan

30/03/2017 12:16

CLOSING MILAN / Adesso è ufficiale: la convocazione dell'Assemblea dei Soci del Milan per il 14 aprile e per il 4 maggio. Stamane sulla 'Gazzetta dello Sport' è apparsa la nota che conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi. Ma se la seconda convocazione, quella di maggio, è una pura formalità invece la prima sarà quella decisiva per il futuro del club. Il 14 aprile, infatti, avverrà il fatidico closing della cessione del Milan da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li. Dopo le firme ad Arcore, per le 14:30 è prevista l'Assemblea degli Azionisi in sede per nominare i nuovi consiglieri del CdA e il nuovo Collegio Sindacale. Inoltre avverranno la ratifica sull'operato degli amministratori uscenti e la modifica ad alcuni articoli dello Statuto societario. Sbrigati questi passaggi, ci sarà la prima conferenza stampa con Yonghong Li, Han Li e Marco Fassone protagonisti.

Closing Milan, cambierà lo statuto societario

In materia di news Milan, il portale 'calcioefinanza.it' ha voluto mettere in risalto quali sono gli articoli dello Statuto che verranno modificati. Si tratta degli art. 6 (disciplina il trasferimento delle azioni della società), 15 (composizione del consiglio di amministrazione), 16 (nomina del presidente della società), 17 (riunioni del consiglio di amministrazione), 18 (delibere del consiglio di amministrazione) e 19 (poteri e remunerazione del consiglio di amministrazione).

Particolare accento viene posto sull'articolo 16, quello inerente la nomina del Presidente del Milan. Il regolamento in vigore prevede che possa essere nominato per tale carica solamente il proprietario del club, in questo caso Silvio Berlusconi. Nel caso in cui tale persona vi rinunci o non possa essere nominata, l'assemblea elegge un vicepresidente vicario che avrà i medesimi poteri.

Yonghong Li può aver chiesto la modifica di tale punto per avere maggiore libertà in futuro sulla scelta del presidente, che non per forza dovrà coincidere con il proprietario del Milan. La carica potrebbe essere assegnata pure ad altri soggetti. Ovviamente questo dettaglio interessa poco i tifosi, più preoccupati di sapere che tipo di calciomercato effettuerà il 'Diavolo' con la nuova proprietà.