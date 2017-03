Calciomercato Inter, da Manolas a Icardi: nasce la formazione del 2017/18

Raffaele Amato

30/03/2017 12:05

CALCIOMERCATO INTER / Si prevedono fuochi d'artificio nel prossimo calciomercato Inter estivo. Il ricco e ambizioso gruppo Suning avrebbe intenzione di stanziare tra i 150 e i 200 milioni di euro per costruire una squadra subito competitiva per lo Scudetto. Il rilancio dei nerazzurri dovrebbe partire, a prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League - obiettivo difficile da raggiungere - dalla conferma di Stefano Pioli sulla panchina dell'Inter. E poi da quella dei calciatori più importanti: da Handanovic a Medel e Miranda, passando per Perisic e Icardi. Per ragioni di bilancio, invece, dovrebbe partire almeno uno tra Murillo, Ever Banega e Marcelo Brozovic: l'argentino e il croato piacciono in Cina, Spagna e Inghilterra, mentre sul difensore colombiano sarebbe da tempo in pressing il Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Inter, obiettivi e possibile formazione 2017/2018

Nell’Inter che verrà ci dovrebbe essere sicuramente spazio per almeno altri due-tre cosiddetti big. In difesa gli obiettivi più realistici sarebbero Kostas Manolas e Stefan de Vrij, con il greco della Roma favorito sull’olandese della Lazio poiché dà più garanzie sul piano fisico, nonché il terzino in forza al Wolfsburg Ricardo Rodriguez. L'alternativa allo svizzero potrebbe essere 'italiana', vale a dire Ghoulam, in uscita dal Napoli dato che la trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2018 difficilmente andrà in porto. In mezzo al campo potrebbe arrivare il colpo da novanta: Verratti oppure Radja Nainggolan. Complicati entrambi, ma di sicuro Zhang ci proverà.

Davanti, infine, il calciomercato nerazzurro sarà indirizzato verso l’acquisto di tre elementi: un attaccante esterno che possa fare anche la seconda punta. Tradotto: su Bernardeschi e Berardi, con il calciatore del Sassuolo certamente più abbordabile. Su una seconda punta da affiancare a Icardi: in cima ci sarebbe Alexis Sanchez, tra gli inarrivabili o quasi figura invece Griezmann. E proprio un'alternativa al bomber e capitano interista: alla dirigenza piace Petagna, ma alla fine potrebbe arrivare dal Jiangsu il colombiano Roger Martinez. Ecco la possibile formazione Inter per la stagione 2017/2018:

(4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Manolas, Miranda, Rodriguez; Verratti (o Nainggolan); Gagliardini; Candreva (o Berardi), Sanchez, Perisic; Icardi. All. Pioli