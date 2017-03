Portogallo, Santos si difende: "Il busto di Ronaldo? Nemmeno Gesù piaceva a tutti"

30/03/2017 11:36

SCULTORE BUSTO CR7 / In Portogallo ha fatto molto discutere la decisione di intitolare l'aeroporto di Madeira a Cristiano Ronaldo. Ma poi la discussione si è spostata sul busto dedicato al campione lusitano del Real Madrid presente nello scalo che ha fatto sorridere molti per la mancanza di somiglianza con CR7. "E 'impossibile accontentare greci e troiani e anche Gesù non piaceva a tutti... - si è difeso lo scultore Emanuel Santos ai microfoni di 'Globo Esporte' - Si tratta di una questione di gusto, non è così semplice come sembra. Ho visto le opere di artisti celebri che hanno ricevuto un trattamento simile".

M.R.