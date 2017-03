Calciomercato Roma, nome a sorpresa per l'attacco

30/03/2017 11:28

CALCIOMERCATO ROMA TOSUN / La Roma inizia a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Quale che sia il futuro di Spalletti, i giallorossi intendono rinforzarsi e il futuro ds Monchi è già all'opera. Per l'attacco, il nome nuovo, come riportato dal portale 'Fotospor', è quello di Cenk Tosun, attaccante del Besiktas dai numeri interessanti (17 reti in 29 presenze stagionali coi turchi). Il club del Bosforo ha annunciato di prendere in considerazione offerte a partire dai 20 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche l'interesse di Bayer Leverkusen, Tottenham, West Ham e Valencia.

N.L.C.