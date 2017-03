31/03/2017 01:38

WERDER BREMA MALINOVSKY / Nome nuovo per il reparto mediano del Werder Brema. Secondo quanto riportato da 'sportanalytic.com', i tedeschi starebbero pensando a Ruslan Malinovsky, 23enne centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk che in questa stagione sta giocando in prestito al Genk.

M.R.