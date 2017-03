Calciomercato Napoli, da Ghoulam a Barreca: addii e rivoluzione sulle fasce

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

30/03/2017 11:18

CALCIOMERCATO NAPOLI ESTERNI / Una vera e propria rivoluzione all'orizzonte, il momento in cui sarà necessario agire. Il calciomercato non è fatto solo di attaccanti, di grandi nomi, ma anche di equilibri più sottili che possano riguardare ogni zona del campo, dalla porta alla mediana. Per il Napoli di Maurizio Sarri, invece, sarà molto importante capire come rivoluzionare l'intero reparto di esterni. Non solo quelli offensivi, viste le beghe Mertens e Insigne, ma anche e soprattutto quelli difensivi.

In vista della prossima estate, infatti, le novità potrebbero essere tante: Faouzi Ghoulam è il nome più chiacchierato, finito sui taccuini dei top club europei e probabile partente nella prossima finestra di acquisti se dovesse arrivare un'offerta importante: su di lui soprattutto l'Atletico Madrid.

Calciomercato Napoli, Giuntoli lavora sui giovani

Ma anche le situazioni relative a Ivan Strinic e Christian Maggio sono da approfondire.

Il croato, eterna alternativa proprio a Ghoulam sull'esterno sinistro, quest'anno ha collezionato qualche gettone in più: 11 presenze complessive e quasi 1000 minuti in campo per lui, Sarri ha provato a fidarsi ma la continuità è il fattore che, come sempre, manca al biondo esterno arrivato dal Dnipro qualche stagione fa. La sua partenza sembra essere sempre certa, movimenta il calciomercato Napoli ma per il momento è rimasto azzurro, una opzione che forse cambierà in estate.

Anche a destra, però, non ci si annoia: Hysaj, che è il titolare, sembra piacere molto in Europa ma per il momento non sembra in procinto di partire. La sua maturazione non è ancora completa e Sarri non vuole lasciarlo andare per il prossimo anno. Diverso il discorso di Maggio: è un veterano, uno che ha fatto la storia con la maglia azzurra in un decennio di Napoli e il suo contratto si avvia alla fine. Si potrebbe pensare ad una cessione, per poter magari finire la carriera giocando in altri lidi.

Importante sarà quindi capire chi potrà arrivare in azzurro: i nomi più caldi dall'Italia sembrano essere quelli di Conti e Barreca, giovani ma già forti, i profili preferiti per un Ds esperto di cose italiane come Giuntoli. Anche la carta estera, però, potrebbe piacere: da vagliare i nomi di Kolasinac (in scadenza con lo Schalke 04), Rodriguez e Toljan dalla Germania, ma anche Grimaldo del Benfica e l'ultimo arrivato Willems del PSV. Tutti con le stesse caratteristiche: età ancora verde e un futuro sicuro davanti. Per poter regalare alle fasce azzurre ancora tante energie nei prossimi anni.