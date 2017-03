Calciomercato Inter, Materazzi: "Prenderei Verratti, Berardi e Manolas"

30/03/2017 10:55

INTER MATERAZZI / Marco Materazzi, ex difensore e Campione del Mondo nel 2006, ha fatto il punto sulla stagione dell'Inter, club nel quale ha giocato per molti anni: "Intanto aspettiamo la fine perché i conti si fanno dopo l’ultima giornata. Ciò premesso, non era partita benissimo, ma adesso la squadra è cresciuta parecchio - spiega al 'Corriere dello Sport' - Pioli? Quando è arrivato ha trovato una brutta situazione. E' stato bravo e ha ricompattato l’ambiente. I giocatori c’erano anche in precedenza, ma lui li ha fatti rendere al massimo. Giusto riconfermarlo? Direi proprio di sì, ma non so quali saranno le valutazioni della società. Chi si aspettava l’arrivo di Mourinho dopo che Mancini nel 2008 aveva vinto lo scudetto? Pioli vuole restare all’Inter e cercherà di conquistare la riconferma, ma nel calcio ci sono... le scale. Non credo che i dirigenti lo cambieranno con un allenatore del suo livello. Se però fosse raggiungibile un tecnico top...".

MERCATO - "Italiani da prendere? Verratti può essere importante, idem Bernardeschi e poi c’è Berardi che è interista e... un fenomeno. Difensori? Manolas lo vorrei sempre nella mia squadra. Sono tre anni che lo dico, anche ad amici che non sono più in Italia (Mourinho, ndr). E’ il più forte di tutti insieme a Barzagli che consigliai quando era al Wolfsburg. E pensare che qualcuno mi disse che non era da Inter. Miglior acquisto? Gagliardini ha avuto un impatto incredibile. Attenzione però a Gabigol. Non è solo uno che sa infiammare i tifosi e a Bologna lo ha dimostrato. Chiamate dall'Italia? Meglio all’estero. Da noi diventa difficile se non impossibile fare un ruolo così. E poi in Italia potrei allenare una sola squadra (l’Inter, ndr) e ancora non è il caso".

M.D.A.