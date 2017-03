30/03/2017 11:07

CALCIOMERCATO CHELSEA MORATA LUKAKU / In casa Chelsea si pianifica già la prossima stagione. Con un problema non da poco: la possibile partenza di Diego Costa. Due le piste seguite in casa 'Blues', secondo il 'Sun'. Conte vorrebbe Morata, il cui profilo sarebbe ideale anche in ottica Champions League. Il direttore tecnico Emenalo, invece, spinge per Lukaku, puntando sulla sua maggiore esperienza in Premier League.

N.L.C.