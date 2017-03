Serie B, l'uomo della settimana: Igor Coronado incanta col Trapani

Marco Orrù

30/03/2017 16:25

SERIE B CORONADO/ Igor Coronado è l'uomo della settimana per le news serie B. La sua doppietta ha permesso al Trapani di espugnare il 'Ciro Vigorito' di Benevento, consegnando un successo di fondamentale importanza per i suoi. Inoltre il brasiliano si è procurato entrambi i rigori da lui poi trasformati. La ciliegina sulla torta è stato l'assist per il 3-1 di Curiale.

Coronado, l'uomo della settimana in Serie B

Per Coronado la doppietta realizzata nell'ultimo turno è la prima stagionale. Il suo bottino di reti è arrivato a dieci alle quali vanno aggiunti ben cinque assist. Si può dunque dire che da quando il folletto carioca è tornato ai livelli dello scorso anno, anche il Trapani si è risvegliato. La classifica lo dimostra, visto che i siciliani hanno abbandonato gli ultimissimi posti dove erano ancorati da diversi mesi. Il classe '92 è un brasiliano atipico visto che non ha mai giocato nel suo paese. A 12 anni, infatti, si è trasferito con la sua famiglia in Inghilterra e qui è entrato a far parte del settore giovanile dell'Mk Dons, dov'è rimasto fino al 2011. Poi si è trasferito in Svizzera nel Grasshoppers dov'è stato aggregato alla seconda squadra. Dopo un breve passaggio in due club minori inglesi è approdato a Malta, nel Floriana, squadra guidata dall'italiano Giovanni Tedesco.

E' qui che si mette in mostra, venendo segnalato nell'estate del 2015 all'allora direttore sportivo del Trapani Faggiano. Dopo un breve periodo di prova il tecnico Cosmi intuisce le sue qualità e lo fa tesserare in prestito con diritto di riscatto. Coronado con Petkovic lo scorso anno ha costituito una delle migliori coppie della cadetteria, trascinando la squadra fino alla finale playoff, persa poi col Pescara. In estate il calciomercato attorno al suo nome è stato molto movimentato, ma alla fine è stato riscattato dal club granata ed è rimasto ancora un altro anno in Sicilia. Nel frattempo ha perso il suo 'gemello' Petkovic, passato al Bologna, ma continua ad essere l'uomo in più di questo Trapani che tenta una seconda impresa, dopo quella dello scorso anno.