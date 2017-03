Calciomercato Sampdoria, agente Schick 'avvisa' Inter e Juventus

30/03/2017 10:48

CALCIOMERCATO SAMPDORIA SCHICK / Inter e Juventus potrebbero dare vita ad un derby di mercato la prossima estate per Patrik Schick. Il giovane centravanti ceco della Sampdoria, che piace anche al Napoli e a diversi club della Premier League inglese, fa gola a diversi top club, ma per il suo agente il futuro sarà ancora blucerchiato: "Non è assolutamente in partenza - ha detto Pavel Paska a 'isport.cz' - Schick è e resta un giocatore della Samp, il resto sono solo sciocchezze".

M.R.