Napoli-Juventus, Ferrara avverte Higuain: "Fischi, indifferenza e ironia"

30/03/2017 10:31

NAPOLI JUVENTUS FERRARA HIGUAIN / Si avvicina la doppia sfida tra Napoli e Juventus. Gli azzurri si apprestano ad accogliere Gonzalo Higuain al 'San Paolo' dopo il suo passaggio ai bianconeri. Ciro Ferrara, doppio ex del match, ha parlato della gara e dell'accoglienza verso il 'Pipita': "Come fui accolto io dopo il trasferimento a Torino? In un modo bellissimo. E, alla stessa maniera, i napoletani applaudirono Lippi, assieme al quale ero andato alla Juve. Per alcuni anni, il copione è rimasto sempre lo stesso. Poi, qualcosa è cambiato - spiega al 'Corriere dello Sport' - Forse perché, per motivi anagrafici, i tifosi più giovani mi ricordano solo come giocatore bianconero e non come il terzino che vinse lo scudetto con Maradona. A Napoli, si sa, la rivalità con la Juve è qualcosa che storicamente travalica l’ambito squisitamente sportivo".

HIGUAIN - "Presumo un’accoglienza variegata: lo fischieranno in molti e l’argentino è il primo a saperlo, avendolo messo in conto sin da quando ha deciso di passare alla Juve. Ma, in molti, ostenteranno indifferenza. I napoletani sono un popolo dotato di ironia, sempre un sintomo d’intelligenza. Ecco, io spero proprio che, al di là dei prevedibili fischi, trovi spazio anche lo sfottò arguto, sottile, corrosivo. E, soprattutto, mi auguro prevalgano il rispetto e l’educazione. La doppia sfida con il Real Madrid, i diecimila napoletani al 'Bernabeu' e il 'San Paolo' ricolmo di passione ed entusiasmo al ritorno, hanno nobilitato l’immagine della città e della squadra. Non conosco personalmente Higuain, ma so per certo che un fuoriclasse del suo calibro non si lasci né spaventare né intimidire da un ambiente ostile".

LA GARA - "Se c’è un momento in cui la sfida fra il Napoli e i bianconeri può essere apertissima, il momento è questo. Il risultato della gara di domenica sera è incerto: al 'San Paol'o può succedere di tutto: i dieci punti che separano le due squadre non fotografano con precisione il vero rapporto di forze. Il divario c’è, ma in una partita secca di novanta minuti il Napoli può colmarlo. Anche se, personalmente, sono convinto che la Juve rivincerà lo scudetto, qualunque cosa accada al San Paolo, e resterà la squadra da battere per diversi anni a venire".

ESONERO - "Roba che manco Zamparini avrebbe fatto. Sia detto con il massimo rispetto per Zamparini, s’intende. Non ce l’ho con i miei ex datori di lavoro, però, in corpo continuo ad avere il sapore amaro di un lavoro incompiuto, di un’opera lasciata nemmeno a metà. E non per colpa mia. Ma non si finisce mai d’imparare, vero?".

M.D.A.