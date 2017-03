Manchester United, Mourinho: "Felice se Ibrahimovic resta. Altrettanto se va via"

30/03/2017 10:15

MANCHESTER UNITED MOURINHO IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic resterà al Manchester United anche la prossima stagione? Il centravanti svedese la scorsa estate firmò per una sola stagione con opzione per un'altra e, in teoria, sono già maturate le condizioni per il rinnovo. Tuttavia non ha ancora siglato il rinnovo, complici le sirene californiane dei Los Angeles Galaxy. Intervenuto sul tema ai microfoni dell'emiettente britannica 'Sky Sports', José Mourinho ha detto che "attendo la sua decisione con serenità. Se è contento di restare qui sono felice anche io. Se invece decidesse di andare via con la sua famiglia per affrontare una nuova avventura, sarò felice lo stesso. L'uomo è più importante del calciatore e della squadra".

M.R.