Closing Milan, tifosi divisi sul futuro del club tra sogni e scetticismo

Matteo Bellan

30/03/2017 10:05

CESSIONE MILAN TIFOSI / Le vicende societarie in casa Milan hanno generato molto caos in questi mesi. La situazione non è mai stata chiara, soprattutto perché Fininvest e gli acquirenti cinesi hanno parlato poco e dunque non c'è stato modo di capire quale fosse lo scenario. Sabato scorso è arrivato il comunicato ufficiale del Milan in cui è stato annunciato il closing al 14 aprile, giorno in cui è stata convocata anche l'Assemblea dei Soci per sancire il cambio ai vertici societari. Sembra che questa volta ci siamo davvero, perché Yonghong Li ha trovato i soldi necessari per chiudere l'operazione. Dal fondo americano Elliott Management Corporation ha ottenuto 180 milioni per completare il closing, più altri 70 per finanziare i debiti a breve termine. Inoltre, ne dovrebbero arrivare ulteriori 50 per il calciomercato Milan estivo. Ma nonostante queste notizie, i tifosi sono molto divisi sul futuro del club.

Milan, quale futuro dopo il closing?

La tifoseria rossonera in questi mesi è stata in balia dell'incertezza. Bastava frequentare un po' i social network per comprendere l'umore dei rossoneri, incapaci di poter prevedere quale sarebbe stato il destino del Milan. Ovviamente c'è chi era ottimista e chi invece vedeva in maniera pessimistica tutta la vicenda. Senza scordare chi non riusciva ad esprimersi ed è rimasto semplicemente ad osservare attendendo gli eventi. E adesso la situazione non è granché cambiata. Nonostante l'annunciato closing del 14 aprile, i supporters del 'Diavolo' rimangono spaccati. Da un lato c'è chi dà ormai per certa la chiusura dell'operazione tra Fininvest e Yonghong Li, mostrando fiducia anche sul futuro del club. Ci si attende un rilancio deciso del Milan già nel prossimo calciomercato estivo con colpi mirati a rafforzare la squadra guidata da Vincenzo Montella. Le voci su un budget per la campagna acquisti da almeno 100 milioni di euro fanno già sognare. C'è grande voglia di iniziare questo nuovo capitolo della storia del Milan, perché c'è la consapevolezza che con l'attuale proprietà sarebbe impossibile tornare ai vertici del calcio.

Dall'altro lato ci sono gli scettici, coloro che mettono in dubbio sia il closing (visti i precedenti avvenimenti) e sia un futuro roseo per i colori rossoneri. Troppi i problemi avuti da Yonghong Li nel riuscire a mettere insieme i capitali necessari per acquistare la società. Per mesi si era parlato di grossi colossi a suo supporto e invece alla fine è rimasto solo, indebitandosi per evitare di far saltare l'operazione. Difficile riporre fiducia su di lui, comunque accreditato di un patrimonio da circa 700 milioni di dollari. C'è chi teme di passare dalla padella alla brace. Nel mezzo c'è un gruppo di tifosi che semplicemente attende per valutare meglio la situazione. Però prima di giudicare la nuova proprietà e la futura dirigenza, sarà necessario vederle all'opera per poter esprimere poi delle opportune considerazioni.