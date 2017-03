Calciomercato Milan, priorità rinnovo per Suso: la situazione

30/03/2017 10:20

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / In casa rossonera si attende da tempo il rinnovo di Suso. L'esterno offensivo classe 1993 si sta mettendo in luce con buone prestazioni e ha convinto Montella a puntare su di lui anche per il futuro. Così, il calciomercato Milan è al lavoro per prolungargli il contratto che scade nel 2019 con annesso aumento di ingaggio. Come riporta 'Tuttosport', l'accordo di massima tra le parti prevede un contratto fino al 2021 con aumento di stipendio da 1 milione a circa 2,7 milioni di euro più bonus. Il rinnovo di Suso, insieme a quello di Donnarumma e De Sciglio, è tra le priorità dell'attuale dirigenza e di quella cinese che, una volta avvenuto l'agognato closing, potrebbe finalmente mettere nero su bianco con i tre calciatori. Lo stesso Suso ha spesso ribadito la sua volontà di continuare a giocare nel Milan. Il nuovo accordo, quindi, servirà anche a spegnere le indiscrezioni di calciomercato sul futuro del calciatore, che piace in Inghilterra e in Spagna.

Calciomercato Milan, club alla finestra per Suso

"Il mio futuro? Ho un contratto con il Milan, ma non posso negare che tornare a casa mi evoca sempre belle sensazioni. Al Milan sono migliorato dal punto di vista tattico e ringrazio Montella che mi ha fatto crescere". In una recente intervista a 'Radio Marca' Suso ha parlato di un possibile ritorno in patria. Il Tottenham e l'Atletico Madrid sono le squadre che nelle ultime settimane sono state accostate al suo nome. Tuttavia, nonostante queste dichiarazioni facciano stare in ansia i tifosi, al momento il suo addio non sembra vicino. Intanto, Suso al momento è alle prese con lo smaltimento dell'infortunio al flessore della coscia destra. La sensazione è che già la prossima settimana possa tornare in gruppo per lavorare in vista del derby del 15 aprile.

M.D.A.