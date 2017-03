Calciomercato Fiorentina, tutti gli obiettivi con Di Francesco in panchina

30/03/2017 09:50

CALCIOMERCATO FIORENTINA DI FRANCESCO / In attesa di comunicazioni ufficiali, inizia a prendere forma la futura Fiorentina di Eusebio Di Francesco, tra i principali candidati a raccogliere l'eredità di Paulo Sousa. Secondo 'La Nazione', il modulo adottato dall'attuale allenatore del Sassuolo potrebbe essere il 4-2-3-1. In difesa, spazio a Milenkovic al fianco di Astori mentre sulle corsie esterne gli obiettivi sono Zappacosta e Lirola (ora al Sassuolo, ma di proprietà della Juventus). In mezzo al campo, Vecino 'sicuro' titolare e Benassi, Duncan e Torreira possibili rinforzi. In attacco, in caso di partenza di Kalinic, poker di idee: Destro, Pavoletti, Defrel e Zapata.

S.D.