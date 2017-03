Calciomercato Chievo, Maran: "Normale l'ambizione a un posto prestigioso"

30/03/2017 09:22

CALCIOMERCATO CHIEVO MARAN / Rolando Maran ha fatto il punto sul momento del suo Chievo e le prospettive future. Il tecnico ha parlato a 'Tuttosport': "Come ho costruito una squadra armonica? Con il lavoro. Sarà scontato e banale ma è l'unica ricetta che conosco per ottenere risultati. Ho cercato di inculcare nella testa dei ragazzi la mentalità di... sì, andare a cercarsi il proprio destino, o meglio, il "nostro" destino. Rimpianti? Mah, qualche partita persa poteva finire diversamente con un pizzico di fortuna. Sostanzialmente però stiamo andando forte per quelle che sono le nostre dimensioni. Club interessati? Essere apprezzato è sempre un motivo di orgoglio. Poi è normale per un professionista avere delle ambizioni e poter competere per posizioni di prestigio. Il mio obiettivo personale? Continuare a fare bene ovunque io possa essere. Mi sento gratificato dove mi lasciano fare il mio mestiere senza ingerenze".

M.D.A.