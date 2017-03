Napoli, ESCLUSIVO: retroscena Giaccherini. A gennaio saltati gli scambi con Roma e Juve

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta / Maurizio Russo

30/03/2017 09:30

NAPOLI GIACCHERINI ROMA JUVENTUS / Con 369 minuti sui 3510 a disposizione tra campionato, Champions League e Coppa Italia, la stagione di Emanuele Giaccherini non può dirsi di certo soddisfacente. Tornato in Italia la scorsa estate dopo l'esperienza inglese al Sunderland, l'eclettico centrocampista esterno nativo di Bibbiena non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che avrebbe voluto nello scacchiere di Sarri. Ecco perché il calciomercato Napoli della scorsa sessione invernale lo vide protagonista di diverse voci che lo volevano in partenza. Come rivelato dalla nostra redazione, la Roma era sulle tracce di Giaccherini, che nei piani giallorossi avrebbe dovuto rimpiazzare Salah impegnato in Coppa d'Africa prima e fungere da vice Nainggolan poi. Ma, come appreso da Calciomercato.it, in cambio il Napoli aveva chiesto il cartellino di Stephan El Shaarawy: un affare che - viste le differenti valutazioni economiche dei due calciatori - non convinceva il club capitolino. Inoltre l'attaccante italiano di origini egiziane non aveva intenzione di lasciare Roma per trasferirsi all'ombra del Vesuvio.

Calciomercato Juventus, ecco perché non è tornato Giaccherini a gennaio

Ma c'è di più. Su Giaccherini a gennaio, infatti, aveva messo gli occhi anche la Juventus, pronta a riportarlo a Vinovo a tre anni e mezzo dal suo addio alla maglia bianconera per farne il sostituto di Mandzukic nel 4-2-3-1 di Allegri. Una trattativa mai decollata però, anche qui per le richieste del Napoli: dai retroscena raccolti dalla nostra redazione è emerso che il club di De Laurentiis era disposto a cedere il suo numero 4 in uno scambio che coinvolgeva il giovane esterno offensivo Marko Pjaca. Ma per la 'Vecchia Signora' l'attaccante croato era incedibile e tutto è tramontato sul nascere.