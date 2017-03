Calciomercato Napoli, si apre il dopo Reina: tre giovani per il futuro azzurro

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

30/03/2017 09:14

CALCIOMERCATO NAPOLI REINA / Quando il suo contratto scadrà, nel giugno del 2018, la carta d'identità 'denuncerà' i suoi (quasi) 38 anni. Un'età accettabile per un portiere - si guardi a Buffon - ma di certo una necessità per il Napoli guardarsi intorno e pensare al calciomercato che verrà. Nessuno, ad oggi, vuole pensare ad un addio di Reina: da quando ha sposato il Napoli, il portiere spagnolo ne è diventato prima simbolo e poi leader, quindi trascinatore in campo e nello spogliatoio, l'uomo in più di cui un allenatore come Sarri sa di potersi fidare. Dopo l'anno al Bayern Monaco, Pepe è tornato più carico che mai: non sempre ha convinto tutti in campo, ma ha saputo anche riscattare gli errori e mostrare tutta la sua incisività.

Mercato Napoli, il dopo Reina nelle idee di Giuntoli

Non basta, però, a garantirsi l'eternità: il portiere spagnolo, non propriamente integro dal punto di vista fisico, sta vivendo a Napoli una seconda giovinezza, ma non ha alle spalle alcuna alternativa. Anche quest'anno, come nella passata stagione, alle sue spalle il vuoto o quasi. E se l'anno scorso il brasiliano in prestito dal Milan Gabriel aveva giocato qualche spezzone di partita nelle serate meno importanti, questa volta è stato Rafael ad aggiudicarsi una maglia da titolare per una sola partita, in Coppa Italia contro lo Spezia. Giuntoli sta già pensando al prossimo calciomercato Napoli e sa benissimo che in estate tutto potrebbe cambiare. Reina resterà azzurro ed ancora primo riferimento tra i pali anche per la prossima stagione, ma alle sue spalle il Napoli deve investire. Tanti sono i nomi, soprattutto elementi giovani che possono fare al caso degli azzurri: il primo, in ordine di interesse, era Mattia Perin. Era perché dopo l'infortunio dell'estremo difensore del Genoa tutto si è complicato. Perin resta uno su cui scommettere, ma al momento, dopo un primo approccio, nulla è andato avanti. Più indietro i nomi di altri ragazzi interessanti: Alessio Cragno, classe '94, si è messo in mostra con il Benevento quest'anno ma è di proprietà del Cagliari e Giuntoli l'ha già messo nel mirino. Il terzo nome è quello di Alex Meret, 20enne dell'Udinese in prestito alla Spal fresco di convocazione in nazionale e di interessamento delle big italiane.