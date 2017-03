Italia, Europei U21: compromesso tra Ventura e Di Biagio

30/03/2017 08:55

ITALIA VENTURA DI BIAGIO / Ventura e Di Biagio alle prese con la programmazione in vista dei mesi estivi. Da tempo si sta cercando un accordo per accontentare sia la Nazionale Under 21, impegnata nell'Europeo di categoria, sia la Nazionale maggiore, che a inizio settembre sfiderà la Spagna nella gara decisiva per le qualificazioni al Mondiale 2018. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', entro una settimana ci sarà un incontro tra Ventura e Tavecchio, poi toccherà al commissario tecnico trovare un accordo definitivo con Di Biagio. All'Europeo Under 21 potrebbero andare Donnarumma, Bernardeschi e uno fra Rugani (più probabile) e Romagnoli. Da valutare anche la posizione di Gagliardini. Si va verso un 'compromesso' tra i due selezionatori.

M.D.A.