30/03/2017 08:57

CALCIOMERCATO ROMA GHEZZAL / La Roma potrebbe pescare in Francia il nuovo esterno offensivo: come si legge questa mattina sulle colonne di 'Leggo', nella lista degli acquisti del futuro ds giallorosso Monchi figura il nome di Rachid Ghezzal del Lione, che ha eliminato la formazione romanista in Europa League.

S.D.