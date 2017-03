Calciomercato Napoli, Manchester United su Mertens: possibile scambio

30/03/2017 08:43

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MANCHESTER UNITED / Resta ancora ferma la situazione di Dries Mertens, da tempo alla ricerca di un nuovo contratto col Napoli. Il 'folletto' belga, che quest'anno si è preso la scena in attacco dopo l'infortunio di Milik, tra distanze economiche e motivi personali (la moglie vorrebbe cambiare città), non ha raggiunto l'accordo con De Laurentiis facendo lievitare le voci di calciomercato sul suo addio a fine stagione. Nonostante la volontà del club sia quella di trattenerlo, la prossima estate diversi club potrebbero tentare l'assalto al fantasista 30enne. Tra questi c'è il Manchester United, cosiderato da settimane tra i candidati principali. I 'Red Devils' darebbero la possibilità a Mertens di giocare in un campionato affascinante e al fianco di campioni di primissimo livello, oltre a uno stipendio più sostanzioso. Tuttavia, il calciomercato Napoli, che come anticipato è restio alla cessione, potrebbe accettare un'eventuale contropartita per le corsie esterne, con Daley Blind e Matteo Darmian tra gli indiziati principali.

Calciomercato Napoli, tante squadre su Mertens

Classe '90, l'esterno olandese è un terzino sinistro che all'occorrenza può giocare anche da centrale o mediano. Nella formazione di Sarri andrebbe a sostituire Ghoulam, altro possibile partente; di recente in Italia è stato accostato anche alla Roma. L'italiano, che viene da stagioni altalenanti, piace invece già da diversi anni (il Napoli ci ha pensato prima che accettasse lo United) e potrebbe ricoprire tutti i ruoli di difesa, anche se sulle corsie dà il suo meglio. Su Darmian, però, ci sono anche Inter e Roma.

Intanto, come anticipato, Mertens fa gola a molteplici società. Tra queste, quella più interessata sembra l'Inter, che starebbe pensando a un doppio colpo dal Napoli, con il belga e Ghoulam nel mirino. Alla finestra ci sono anche altri club inglesi (come il Manchester City) e cinesi. Mertens fa parte dei rinnovi più 'spinosi' della Serie A, in estate qualcuno potrebbe approfittarne.

M.D.A.