Calciomercato Milan, poker d'assi per Donnarumma: pericolo 'reazione a catena'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

30/03/2017 08:12

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il Milan deve blindare il prima possibile Gianluigi Donnarumma. L'allarme è lanciato questa mattina dalle colonne del 'Corriere dello Sport', secondo cui la mancanza di un palcoscenico importante come la Champions League potrebbe essere uno dei motivi del possibile addio del portiere rossonero: almeno quattro top club europei - Barcellona, Manchester City, United e Real Madrid - sono pronti a far follie pur di riuscire a mettere le mani sul talento milanista classe 1999, attualmente legato al club da un contratto in scadenza nel 2018.

Closing permettendo, bisognerà garantire al giocatore e al suo agente Mino Raiola un'offerta soddisfacente sia dal punto di vista economico che tecnico. Se così non fosse e in caso di addio di Donnarumma, potrebbe prendere il via un effetto a catena con Suso, Deulofeu, Pasalic, Locatelli...