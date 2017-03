Calciomercato Inter, Suning ha deciso: Berardi e Verratti con Pioli

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

30/03/2017 07:51

CALCIOMERCATO INTER / Tra le suggestioni di calciomercato Antonio Conte e Diego Pablo Simeone, la spunta... Stefano Pioli. Secondo quanto scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', la dirigenza dell'Inter ha deciso che l'allenatore della prossima stagione sarà ancora l'attuale tecnico nerazzurro. Legato al club da un contratto fino al 2018, con ogni probabilità Pioli verrà convocato a giugno dalla società per rinnovare l'accordo. Le restanti 9 partite, a meno di clamorosi scossoni, serviranno per confermare l'orientamento di Suning sulla guida tecnica del prossimo anno.

Intanto, proseguono le manovre di calciomercato Inter. Si parla di quattro top player in arrivo: un esterno basso (meglio se mancino), un centrale difensivo in grado di fare la differenza, un centrocampista e un attaccante esterno col gol nel dna. Ma i ritocchi alla rosa potrebbero essere di più.

L'Inter si è portata avanti sul fronte Domenico Berardi e l'affare si presenta più 'facile' rispetto all'acquisto di Federico Bernardeschi, per il quale comunque è stato sondato il terreno. Proposto Lamela, che il Tottenham vorrebbe cedere in prestito (scatterà un'opzione di rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2018), l'Inter monitora anche Federico Di Francesco.

In difesa, Stefan de Vrij - come prezzo - è più abbordabile rispetto a Kostas Manolas, ma il difensore greco dà più garanzie sotto il profilo fisico. Ci sarà da discutere con la Roma sulla valutazione del cartellino del giocatore (circa 40 milioni di euro). Il sogno dell'Inter è Marquinhos, che tratta il rinnovo col Paris Saint-Germain, mentre De Laurentiis non ha intenzione di cedere Koulibaly in Serie A e le altre piste alternative conducono a Laporte dell'Athletic Bilbao e Felipe del Porto. In prospettiva futura, verrà opzionato Bastoni dell'Atalanta.

Per il ruolo di esterno sinistro il favorito è Ricardo Rodriguez del Wolfsburg, con Ghoulam del Napoli e Wendell del Bayer Leverkusen principali alternative. In caso di innesto sulla corsia di destra, si pensa a Semedo del Benfica e Zappacosta del Torino.

A centrocampo il grande sogno resta Marco Verratti del Psg. In partenza c'è Marcelo Brozovic. E in attacco, infine, il vice Icardi verrà scelto tra Petagna dell'Atalanta e Martinez, ora allo Jiangsu.