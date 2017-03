Calciomercato Juventus, da Bernardeschi a Sanchez, doppio colpo dopo il KO di Pjaca

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

30/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Il calciomercato Juventus cambia alla luce del ko di Marko Pjaca, che dovrà restare fermo ai box circa 6 mesi per la lesione ai legamenti e al menisco riportata con la maglia della Croazia: secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine di 'Tuttosport', la strategia di calciomercato bianconera prevede l'acquisto in estate di Federico Bernardeschi (in trattativa con la Fiorentina per il rinnovo del contratto) e di un altro attaccante esterno di livello internazionale.

La lista degli obiettivi è lunga e spazia dai top player già affermati come Angel Di Maria (lo stipendio è elevato e non sarà facile trattare col Paris Saint-Germain), Douglas Costa (in uscita dal Bayern Monaco) e Alexis Sanchez (l'attaccante dell'Arsenal è tentato dalla voglia di tornare a giocare in Italia) ai giovani talenti in rampa di lancio come Iñaki Williams (l'Athletic Bilbao vuole blindarlo con un nuovo contratto ed una nuova clausola rescissoria che si alzerebbe dagli attuali 50 milioni a - presumibilmente - circa 70/80 milioni di euro) e il trequartista Marco Asensio (la Juventus potrebbe replicare un'operazione in stile Morata in casa Real Madrid).