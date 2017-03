Bologna, Krejci sulle orme di Nedved: "E' il mio idolo"

30/03/2017 04:14

NEWS BOLOGNA/ Ladislav Krejci si è raccontato in un'intervista rilasciata a 'Bfc Tv', rivelando tutta la sua ammirazione nei confronti di Pavel Nedved: "Di Bologna sicuramente mi piace il mangiare. Il momento più bello che ho vissuto fin ad ora nella mia esperienza rossoblu è stata la sostituzione contro la Sampdoria al Dall’Ara: il pubblico mi ha tributato un bellissimo applauso. Il mio idolo? E' Nedved, ma all’interno della squadra del Bologna è Verdi. Nella rosa il più casinista è Nagy mentre il più vanitoso è Dzemaili. Chi non vorrei mai come avversario? Torosidis".

S.F.