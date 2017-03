Juventus, la solidarietà dell'Inter su Pjaca: "Ci rivediamo in campo per nuove grandi sfide"

30/03/2017 00:05

JUVENTUS INTER PJACA INFORTUNIO / La stagione di Marko Pjaca si chiude in anticipo. Il calciatore della Juventus ha riportato una lesione al legamento del ginocchio nell'ultimo incrocio tra la Croazia e l'Estonia che lo farà tornare in campo non prima del prossimo campionato. Un brutto infortunio che priverà Allegri di un giovane in rampa di lancio, ma anche della Serie A di un grande prospetto: "In bocca al lupo, ci rivediamo in campo per nuove grandi sfide!", è il messaggio di vicinanza che ha lanciato l'Inter attraverso il proprio profilo di 'Twitter'.

D.G.