Lazio, Felipe Anderson: "Remuntada Roma? Non siamo preoccupati"

29/03/2017 23:17

LAZIO FELIPE ANDERSON DERBY ROMA / C'è fermento nella Capitale: tra poco meno di una settimana si giocherà il derby di ritorno di Coppa Italia, una sfida che mette in palio il pass per la finale. In mezzo a questa decisiva sfida la Lazio se la vedrà contro Sassuolo e Napoli in campionato, dove è in piena lotta per l'Europa: "Sarà una settimana decisiva - ha ammesso Felipe Anderson a 'Premium Sport' -, ci aspettano tre partite durissime contro. Abbiamo l'occasione di salire in classifica ed andare in finale di coppa, dobbiamo fare attenzione e non sbagliare". Di seguito il resto delle dichiarazioni dell'esterno della Lazio:

DERBY - "Ormai ne ho giocati tanti, ma la pressione si sente sempre. I tifosi ci caricano e chiedono di vincerlo, c'è un'aria positiva. Spalletti spera nella 'remuntada'? Vedremo... intanto all'andata abbiamo dimostrato il nostro valore. Siamo intelligenti e faremo una grande prestazione. Poco considerati? Sappiamo come funziona, ma non siamo preoccupati, anzi. Stiamo facendo bene proprio perché non pensiamo alle cose esterne".

DIFFERENZE COL PASSATO - "Ora mi marcano sempre in due e allora aiuto la squadra in altri modi: con più contrasti, rubando palla, coprendo, facendo assist. Il Brasile? Se faccio bene con la Lazio poi potrò pensarci: sarebbe bello giocare il Mondiale in Russia".

D.G.