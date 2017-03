Atalanta, Petagna sull'esordio in Nazionale: "Grazie Gasp! Un anno fa giocavo in B..."

30/03/2017 03:30

ATALANTA PETAGNA ESORDIO ITALIA / Non solo Spinazzola. Quella di ieri è stata una giornata indimenticabile anche per un altro protagonista dell''Atalanta dei miracoli': Andrea Petagna. Come il compagno di club, anche il centravanti classe 1995 ha fatto il proprio esordio con la maglia dell'Italia nell'amichevole contro l'Olanda: "Quella di ieri è stata una serata veramente indimenticabile perché è una cosa che mi porterò dietro tutta la vita - ha esordito sul sito ufficiale del club orobico - ringrazio Ventura che mi ha dato questa possibilità e l'Atalanta perché se sono arrivato in Nazionale è merito di questa squadra.

Ero un po' nervoso perché nella partita con il Pescara non avevo segnato - ha proseguito - ero arrabbiato con me stesso, me la prendo sempre con me stesso quando qualcosa non va, ma adesso sono felice perché la Nazionale mi ha dato morale, il mister mi ha dato fiducia e sono pronto per la partita con il Genoa. E' stata un'emozione pazzesca giocare. Ho avuto l'onore di stare 10 giorni con dei grandi campioni come Buffon e De Rossi, con giocatori veramente importanti ed è stato bellissimo confrontarmi con loro.

Con l'Albania sono rimasto in panchina, era una gara valida per le qualificazioni Mondiali ed è stato emozionante soprattutto sentire l'inno tutti insieme. Quando sono entrato con l'Olanda non ho pensato a nulla se non a tutti i percorsi difficili che ho fatto per arrivarci. La notte prima pensavo che l'anno scorso giocavo in Serie B. Se sono arrivato arrivato in Nazionale devo dire grazie a Gasperini che mi ha cambiato la vita, ma devo ringraziare anche la famiglia Percassi che mi ha dato fiducia acquistandomi lo scorso gennaio, oltre ovviamente a mister Ventura che mi ha convocato", ha concluso Petagna.

D.G.