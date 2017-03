Calciomercato Inter, Mourinho mette nel mirino un big

29/03/2017 22:55

CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC MOURINHO MANCHESTER UNITED / Il Real Madrid è tornato alla carica per David de Gea. Già la scorsa estate i 'Blancos' furono vicini al ritorno dello spagnolo nella capitale iberica e al termine della stagione sono pronti a far ripartire l'assalto. Una prospettiva che non preoccupa José Mourinho: come riferisce 'The Indipendet', il manager del Manchester United sta già valutando diversi profili per non farsi trovare impreparato in caso di addio del suo portiere. Nella sua lista compaiono i nomi, oltre che di Donnarumma del Milan, anche quello di Samir Handanovic dell'Inter. Lo sloveno, inoltre, piace da tempo anche a Liverpool e Manchester City.

D.G.