Calciomercato Lazio, il River Plate fissa il prezzo di Alario

29/03/2017 22:42

CALCIOMERCATO LAZIO ALARIO RIVER PLATE / Il River Plate ha gettato la spugna: la prossima estate lascerà partire Lucas Alario. Dopo aver rifiutato un trasferimento in Cina, è arrivato il momento di spiccare il volo per il talentuoso esterno argentino che punta a sbarcare in Europa.

Come riporta 'TycSports', su di lui ci sono molti club europei tra cui la Lazio. Ma i 'Millonarios' sono stati chiari: chiunque lo voglia dovrà sborsare 18 milioni di euro, ossia l'intero importo della clausola di rescissione. Questo perché il cartellino del classe 1992 è per il 60% del River Plate e per il 40% del Colon. "Speriamo che il River pensi alla carriera del ragazzo: vogliamo una maggiore flessibilità dal club. Che sia il PSG o un'altra squadra a chiederlo", l'appello lanciato dall'agente di Alario, Pedro Aldave.

Come vi abbiamo svelato, la scorsa estate Alario era finito nel mirino dell'Inter, ma si è dovuta scontrare contro il muro alzato dal River Plate.

D.G.