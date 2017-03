29/03/2017 22:30

CALCIOMERCATO BRESCIA COLY / Futuro in Portogallo per Racine Coly. Il difensore 21enne del Brescia - si legge su 'GazzaMercato' - a partire dalla prossima stagione vestirà la maglia dello Sporting Braga. Il calciatore ha un contratto con le 'Rondinelle' in scadenza nel 2018.

M.S.