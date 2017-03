Calciomercato Roma, dopo il derby incontro Spalletti-Monchi

29/03/2017 22:21

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI SPALLETTI / Monchi e Luciano Spalletti presto faccia a faccia. Il tecnico della Roma incontrerà il suo futuro direttore sportivo la prossima settimana: questo è quanto ha assicurato 'Sky Sport' specificando come i due parleranno - di persona o tramite contatto telefonico - non prima del derby di ritorno di Coppa Italia. Un colloquio dove lo spagnolo vorrà avere certezze sulla permanenza o meno del toscano per pianificare il prossimo calciomercato.

D.G.