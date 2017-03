Chelsea, mossa anti-Real: proposto un rinnovo dorato a Hazard!

29/03/2017 22:09

CHELSEA RINNOVO HAZARD REAL MADRID / Il Real Madrid è pronto all'assalto di Eden Hazard? Il Chelsea non si preoccupa. Anzi rilancia: come rivela il 'Daily Mail', infatti, il club inglese ha già avviato la trattativa per il rinnovo del belga: pronto un nuovo contratto fino al 2022 con un corposo ritocco dell'ingaggio.

Dagli attuali 11,5 milioni i 'Blues' hanno messo sul piatto un accordo da quasi 14 milioni di euro all'anno, oltre alla promessa di compiere cospicui investimenti nel prossimo calciomercato in modo tale da portare i 'Blues' a competere per la prossima Champions League.

D.G.