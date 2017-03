Calciomercato Milan, è Morata la prima scelta per l'attacco

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

29/03/2017 21:55

CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Il Milan torna a sognare in grande. La società rossonera, che il 14 aprile passerà di mano, è pronta a investire con forza sul calciomercato. Gli ultimi rumors parlano di una cifra a disposizione di 100-150 milioni per la prossima estate. Mirabelli e Fassone sono ormai a lavoro da tempo per rafforzare la squadra e dopo un periodo in stand-by in questi ultimi giorni sono tornati a riallacciare i rapporti con dirigenti e agenti di calciatori.

L'obiettivo principale è quello di regalare a Vincenzo Montella, allenatore su cui i cinesi hanno intenzione di puntare - un bomber di primo ordine. Il Milan è pronto a sacrificare Carlos Bacca a fine stagione per far felice i tifosi con un centravanti di caratura internazionale. Il nome che tanto piace alla futura dirigenza è quello di Aubameyang del Borussia Dortmund. Ma l'attaccante di scuola Milan sarebbe solo un'alternativa: il primo nome in cima alla lista - secondo quanto riportato da 'Premium Sport' - sarebbe quello di Alvaro Morata del Real Madrid. Lo spagnolo piace parecchio e ha una valutazione di 70 milioni di euro. Con ogno probabilità in estate lascerà Madrid, dove ha trovato poco spazio. L'Italia potrebbe diventare una meta prediletta anche per via dell'amore (la compagna è infatti italiana) ma da Londra arrivano le principali minacce per i rossoneri. Chelsea e Arsenal sono pronti, infatti a fare sul serio

Calciomercato Milan, l'ex Juve va di moda: Morata dopo Vidal

Dopo Arturo Vidal - accostato al club rossonero nella serata di ieri - ancora un ex Juventus per il calciomercato Milan. Il centrocampista del Bayern Monaco sarebbe stato individuato come il giocatore giusto per rinforzare la mediana. Due bianconeri nel mirino, quindi, per rinascere e dare la caccia alla Champions League.