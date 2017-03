Calciomercato Juventus, Spinazzola torna alla base? Le parole dell'agente

29/03/2017 21:49

CALCIOMERCATO JUVENTUS RITORNO SPINAZZOLA / "Dieci giorni bellissimi che racchiudono questi 8 mesi stupendi con l'Atalanta". Leonardo Spinazzola vola sulle ali dell'entusiasmo dopo l'esordio di ieri con la maglia dell'Italia: "E' stata un'emozione fortissima per me e Petagna - ha ammesso il difensore attraverso il sito ufficiale degli orobici - ora però siamo tornati e pensiamo all'Atalanta. Ad inizio anno nessuno poteva pensare ad una cosa straordinaria come la convocazione in Nazionale. Ieri quando il ct Ventura mi ha detto di entrare ho sentito le farfalle allo stomaco, ancora non me ne rendo conto sinceramente".

Un debutto che poteva essere coronato anche da un gol se non fosse stata per la reattività di Zoet: "Il portiere è stato bravo - ha proseguito Spinazzola - se fosse arrivato anche il gol sarebbe stata una gioia in più, ma io sono già felicissimo di aver debuttato, quindi va bene così. Il mister Gasperini mi ha tranquillizzato, mi ha detto di giocare come gioco all'Atalanta". Adesso testa di nuovo al campionato e alla splendida cavalcata della 'Dea' che, contro ogni pronostico, punta all'Europa: "Ora è tempo di pensare al campionato perché vogliamo portare fino in fondo il lavoro che abbiamo fatto in questi 8 mesi, quindi domenica sarà la prima di 8 finali che ci aspettano da qui a fine stagione".

Calciomercato Juventus, l'agente di Spinazzola parla del possibile ritorno

Proprio l'exploit dell'Atalanta sta facendo aleggiare sul suo nome numerosi rumors di calciomercato. Spinazzola si è trasferito in prestito biennale dalla Juventus che già a gennaio ha pensato di farlo tornare alla base. Una prospettiva che potrebbe concretizzarsi al termine di questa stagione, col rientro anticipato del fluidificante: "C'è poco da parlare, il calciatore è della Juventus e c'è un prestito biennale che valuteremo a fine mercato con i due club", ha spiegato il suo agente Davide Lippi. "Sarà poi compito loro valutare se portarlo subito a Torino oppure lasciarlo un altro anno in prestito all'Atalanta, questa questione del calciomercato Juventus sinceramente la vedremo più avanti", le sue parole riportate da 'Sport Mediaset'.

D.G.