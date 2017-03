Calciomercato Serie B, il punto di Cm.it sulla giornata: Felicioli vuole rimanere all'Ascoli

Matteo Fantozzi & Giovanni Remigare

CALCIOMERCATO SERIE B / Giornata ricca di notizie di calciomercato Serie B con il Trapani grande protagonista. La squadra siciliana, infatti, appare in netta ripresa e punta forte all'insperata salvezza. Un cambio di marcia che è coinciso con l'arrivo, a gennaio del centrocampista Federico Maracchi. Sempre titolare e tra i più convincenti con la maglia degli isolani, ha attirato su di sé le attenzioni di alcune squadre di Serie A, tra queste Chievo Verona e Udinese. Altro pezzo pregiato della squadra allenata da mister Alessandro Calori è Igor Coronado. Il trequartista classe '92 sarebbe entrato nel mirino di Genoa e Fiorentina.

Calciomercato Serie B, i movimenti della giornata

Intanto Gian Filippo Felicioli ha parlato del suo futuro in conferenza stampa. L'esterno, arrivato all'Ascoli in prestito dalla Primavera del Milan dimostrando di essere già pronto per il salto di qualità, ha sottolineato: "Ad Ascoli sto davvero bene. E' la piazza ideale per crescere bene e mi piacerebbe rimanere qui ancora un anno. E' chiaro che non è una decisione che devo prendere io. Ora penso solo alla salvezza, poi vedremo".

Calciomercato vivo anche per allenatori e dirigenti. Il tecnico della Spal Leonardo Semplici è il più ricercato in vista della prossima stagione. La società ferrarese sogna la promozione e punta a tenersi stretto l'autore del capolavoro biancoazzurro, ma a fine stagione tutto potrebbe cambiare. Su di lui ci sono infatti anche diversi club della massima categoria. Anche alcuni dirigenti sono sempre più al centro di operazioni di mercato. Stefano Marchetti è molto vicino all'addio al Cittadella, destinazione Chievo Verona, al suo posto potrebbe arrivare Elio Signorelli ora al Mantova o Alberto Briaschi oggi all'Altovicentino.

La Premier League segue da vicino il campionato cadetto: pare infatti che il Leicester sia sulle tracce di Daniele Verde. L'attaccante classe '96 in forza all'Avellino e di proprietà della Roma sta giocando davvero un ottimo campionato. Eduardo Macia, dirigente del club campione d'Inghilterra, era in tribuna a Terni per osservarlo da vicino, questo potrebbe essere l'indizio decisivo per un'imminente trattativa.