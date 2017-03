29/03/2017 21:00

CAGLIARI BORRIELLO PALERMO / Buone notizie in casa Cagliari. Marco Borriello - come si legge sull''unionesarda.it' - ha pienamente recuperato ed è pronto per la trasferta di Palermo. Il bomber aveva saltato la partita contro la Lazio per un problema al ginocchio.

M.S.