Gossip, i 'consigli' di Diletta Leotta per il fantacalcio

29/03/2017 20:47

DILETTA LEOTTA CATTELAN / E' ormai tempo di fantacalcio. Dopo la pausa per le Nazionali si torna a schierare le formazioni nel weekend. Per la 30a giornata di serie A potremmo contare anche sui consigli 'speciali' di Diletta Leotta. La bella giornalista, che questa sera sarà ospite della trasmissione 'E Poi c'è Cattelan', si è resa protagonista di un siparietto con il presentatore che chiede consigli per l'11 da schierare. Tridente? Scamacca alle spalle di Gabigol e uno tra Dybala e Meggiorini. La giornalista non può che scegliere il clivense. Il resto della squadra po potete quindi immaginarla...

M.S.