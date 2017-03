30/03/2017 02:22

JONES SMALLING POGBA - Doppia assenza in difesa per il Manchester United nel match contro il West Bromwich. José Mourinho non recupererà infatti sia Chris Smalling che Phil Jones per la prossima sfida di Premier League. E anche la presenza di Paul Pogba resta incerta dopo l'infortunio rimediato dall'ex juventino nell'ultima gara di Europa League contro il Rostov.



G.M.