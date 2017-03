Calciomercato Napoli, scelto il nuovo portiere: incontro per Cragno

29/03/2017 20:12

CALCIOMERCATO NAPOLI CRAGNO / Il Napoli punta forte su Alessio Cragno. In giornata - come riporta 'GazzaMercato' - il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli, avrebbe incontrato l'agente del portiere, Graziano Battistini. L'estremo difensore titolare dell'Under21 è attualmente in prestito al Benevento ma il suo cartellino è di proprietà del Cagliari. La trattativa potrebbe subire un'accelerata nelle prossime settimane. I sardi per Cragno vorrebbero ben 10 milioni di euro. In passato l'attuale numero dell'Italia di Di Biagio è stato accostato anche all'Inter.

M.S.